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16 ноября, 17:19

Неймар заявил, что играть с Месси и Мбаппе одно удовольствие

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар выразил мнение об одноклубниках Лионеле Месси и Килиане Мбаппе.

«Очевидно, что все возлагают большие надежды на чемпионат мира и чувствуют не тревогу, а воодушевление. Все хотят быть на чемпионате мира. Мы не очень много обсуждаем это, но иногда шутим о том, что наши пути пересекутся в финале. Я говорю Месси, что я стану чемпионом и обыграю его, и мы смеемся. Играть с ним и Килианом — огромное удовольствие. Это два отличных игрока, а Месси давно считается лучшим в мире. Килиан — молодой игрок, который растет и демонстрирует свой потенциал, и ему еще есть куда расти. Всегда здорово играть бок о бок с великими, я всегда предпочитал это, потому что шансы на победу выше», — цитирует бразильца The Telegraph.

В текущем сезоне тройка звездных нападающих за 20 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах забила 46 голов и отдала 31 результативную передачу.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября до 18 ноября. Действующим обладателем титула является сборная Франции.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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