Ловрен отреагировал на вызов в сборную Хорватии для участия в ЧМ-2022

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал попадание в состав сборной Хорватии на ЧМ-2022.

— Что вы думаете о вызове в сборную?

— Я счастлив. Это мой третий и, возможно, последний чемпионат мира. Хочу насладиться им.

— Реакция бразильцев в соцсетях? (Они кричали и радовались вызову в сборную).

— Бразилия и Хорватия — большая разница.

— Насколько вы были рады?

— Я был рад, потому что это всегда большая честь, когда тебя вызывают, когда ты играешь за сборную. В Бразилии намного больше игроков, поэтому для них это важно. Но каждый из нас рад находиться в команде.

— Какие цели на чемпионат мира?

— Выступить лучше, чем в 2018. Возможно ли это? Все возможно.

— Может ли Хорватия выиграть ЧМ?

— Я бы сказал, что мы темные лошадки. Никто не говорит о нас, только о Бразилии, Аргентине, Германии, Испании. Мы где-то позади. Думаю, это хорошо. Так что посмотрим.

— Поздравили ли вас в клубе?

— Да, некоторые шутили: сказали, что я вернусь 3 декабря. Они не верили, что мы выйдем из группы. Я сказал, что им придется подождать подольше. Но это были шутки.

— Сказали ли вам что-то в сборной? Модрич, Брозович или еще кто-то?

— Почему они должны что-то говорить. Скорее это для тех, кого не вызвали в сборную. К сожалению, могут вызвать всего 26 человек. У кого-то были плохие отрезки, травмы. Мне жаль их, но это футбол.

— Кто будет самым сложным соперником на чемпионате мира?

— Первая игра. Мы играем против Марокко. Все говорят, что это будет просто, просто. Но когда вы посмотрите на то, где они играют! Это хорошая команда. После первой игры посмотрим.