Невилл заявил, что Роналду необходимо перестать раздражаться и дуться

Бывший игрок «МЮ» Гари Невилл высказался по поводу непопадания нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в стартовый состав матча 1/8 чемпионата мира в Катаре со Швейцарией.

«У Фернанду Сантуша невероятные отношения с Криштиану Роналду уже на протяжении восьми лет. Есть много поклонников Криштиану Роналду, которые не хотят говорить ему правду, хотя я думаю, что ему нужно ее услышать: он рискует смазать конец карьеры. Я не удивлюсь, если он выйдет и забьет победный гол, но он должен прекратить дуться и раздражаться, потому что это не очень хорошо на нем отражается. Его наследие неоспоримо, но в краткосрочной перспективе он должен добиться куда большего. Ошибался ли тренер «Ювентуса»? А тренер «Манчестер Юнайтед»? И ошибается ли теперь тренер сборной Португалии? Три тренера сделали с ним одно и то же», — приводит слова Невилла Goal.

37-летний форвард вышел на поле на 73-й минуте при счете 5:1 в пользу Португалии.

На момент 83-й минуты счет в матче Португалия — Швейцария 5:1.