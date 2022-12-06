Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

6 декабря, 23:41

Невилл заявил, что Роналду необходимо перестать раздражаться и дуться

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший игрок «МЮ» Гари Невилл высказался по поводу непопадания нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в стартовый состав матча 1/8 чемпионата мира в Катаре со Швейцарией.

«У Фернанду Сантуша невероятные отношения с Криштиану Роналду уже на протяжении восьми лет. Есть много поклонников Криштиану Роналду, которые не хотят говорить ему правду, хотя я думаю, что ему нужно ее услышать: он рискует смазать конец карьеры. Я не удивлюсь, если он выйдет и забьет победный гол, но он должен прекратить дуться и раздражаться, потому что это не очень хорошо на нем отражается. Его наследие неоспоримо, но в краткосрочной перспективе он должен добиться куда большего. Ошибался ли тренер «Ювентуса»? А тренер «Манчестер Юнайтед»? И ошибается ли теперь тренер сборной Португалии? Три тренера сделали с ним одно и то же», — приводит слова Невилла Goal.

37-летний форвард вышел на поле на 73-й минуте при счете 5:1 в пользу Португалии.

На момент 83-й минуты счет в матче Португалия — Швейцария 5:1.

Источник: https://www.goal.com/en/news/neville-hits-out-ronaldo-former-man-utd-man-dropped-portugal-switzerland-world-cup-last-16/blt659deecd36e1e1a9

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 3
Испания 0
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 6
Швейцария 1
Матч завершен

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Гари Невилл
Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
0
Читайте также
Карнавал в Катаре! Такую Бразилию может остановить только Франция
Норвежские лыжники уже соскучились по россиянам. Нас вернут на международные старты?
Небензя покинул зал СБ ООН во время выступления постпреда Украины
Сборная Марокко обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Анонсирована программа конференции GIC 2022 в Нижнем Новгороде
На какую помощь могут рассчитывать аграрии
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш оформил первый за 32 года хет-трик в плей-офф ЧМ
ЧМ-2022: Португалия разгромила Швейцарию 6:1 и сыграет с Марокко. Онлайн-трансляция
Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре
Португалия разгромила Швейцарию в 1/8 финала ЧМ-2022. Заменивший в основном составе Роналду нападающий Рамуш оформил хет-трик
Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш оформил первый хет-трик на ЧМ-2022. Он заменил в основе Криштиану Роналду
Защитник сборной Польши: «Мбаппе — просто демон»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Криштиану Роналду вышел на замену в матче против Швейцарии при счете 5:1 в пользу Португалии

Португалия — Швейцария: вышедший на замену Леау забил гол в ворота швейцарцев
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости