Бышовец считает, что шансы у Аргентины и Франции на победу в ЧМ-2022 равны

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал об ожиданиях от финального матча ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной.

«И Франция, и Аргентина доставили удовольствие своей игрой и подарили праздничное впечатление. У меня принцип, что должны побеждать те, кто сильнее, качественнее. Думаю, что сегодня шансы равны.

Возможно, Франция выйдет не в оптимальном составе, но надеюсь, что это не повлияет на то зрелище, которое мы ждем. Соперничество этих команд и мотивация для Франции не требует никаких слов и подтверждений, а у Аргентины она просто зашкаливает. Болельщики соскучились по трофеям», — цитирует Бышовеца Metaratings.ru.

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция пройдет 18 декабря в Лусаиле. Начало — в 18.00 мск.