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Сегодня, 13:28

Бышовец считает, что шансы у Аргентины и Франции на победу в ЧМ-2022 равны

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал об ожиданиях от финального матча ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной.

«И Франция, и Аргентина доставили удовольствие своей игрой и подарили праздничное впечатление. У меня принцип, что должны побеждать те, кто сильнее, качественнее. Думаю, что сегодня шансы равны.

Возможно, Франция выйдет не в оптимальном составе, но надеюсь, что это не повлияет на то зрелище, которое мы ждем. Соперничество этих команд и мотивация для Франции не требует никаких слов и подтверждений, а у Аргентины она просто зашкаливает. Болельщики соскучились по трофеям», — цитирует Бышовеца Metaratings.ru.

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция пройдет 18 декабря в Лусаиле. Начало — в 18.00 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/byshovets-messi-uzhe-stal-samym-velikim-futbolistom-v-istorii-1441949/

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Анатолий Бышовец
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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