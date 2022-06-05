Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился эмоциями после выхода в финальную часть чемпионата мира-2022.

«Это величайший результат в истории валлийского футбола. Мы в восторге. То, ради чего мы работали все это время. Этот результат для всех наших замечательных болельщиков, я просто не могу описать эти чувства. Я не мог отдавать всего себя последние несколько недель из-за болей в спине. Но я отдал всего себя на поле», — цитирует Бэйла пресс-служба УЕФА.

Уэльс обыграл Украину в матче за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 в Катаре.

На ЧМ валлийцы сыграют в группе B с Англией, Ираном и США. Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Уэльс во второй раз в истории примет участие в чемпионате мира. В первый раз валлийцы выступали на ЧМ-1958, где дошли до четвертьфинала и проиграли Бразилии (0:1).