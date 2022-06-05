Главный тренер Уэльса подвел итоги матча против Украины за выход на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж прокомментировал победу в матче против Украины (1:0) за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

«Это был очень эмоциональный матч. Временами он был безумным, но мы справились и были великолепны. Наши болельщики были невероятны. Они помогали нам с первой и до 90+6-й минуты.

Люди спрашивали меня перед игрой, не нервничаю ли я. Но я был взволнован, потому что доверяю этим парням. Я вижу, что они делают на тренировках. Конечно, я нервничал, но доверял своим парням", — цитирует Пейджа пресс-служба УЕФА.

Благодаря победе сборная Уэльса вышла на ЧМ-2022, на котором сыграет в группе B с Англией, Ираном и США. Турнир пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Уэльс во второй раз в истории примет участие в чемпионате мира. В первый раз валлийцы выступали на ЧМ-1958, где дошли до четвертьфинала и проиграли Бразилии (0:1).