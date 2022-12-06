Месси прокомментировал достижение в тысячу матчей в карьере

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал достижение в тысячу матчей в карьере.

«Уже тысяча матчей и это безумие. Я выхожу на поле с таким же энтузиазмом, который испытывал в первом матче на профессиональном уровне. Огромное спасибо всем, кто сопровождал меня в этом прекрасном путешествии», — написал Месси в соцсетях.

Матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре с Австралией стал для 35-летнего аргентинца 1000-м в карьере.

Большую часть карьеры Месси провел в «Барселоне». За испанский клуб сыграл 778 матчей.

Также он провел 53 игры за «ПСЖ», а еще 168 раз выходил на поле в составе сборной Аргентины.