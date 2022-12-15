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Сегодня, 11:10

Газзаев назвал сборную Марокко открытием ЧМ: «Не случайно она попала в четверку лучших команд мирового футбола»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Футболисты сборной Марокко.
Фото Reuters

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» поражение сборной Марокко от Франции (0:2) в полуфинале ЧМ-2022.

«Сборная Марокко — открытие чемпионата мира. Команда продемонстрировала хорошее качество игры, необыкновенную самоотдачу и страсть. Не случайно она попала в четверку лучших команд мирового футбола на ЧМ. Матч с Францией был очень сложный. Не смотря на то, что французы выиграли с успешным результатом, матч был очень тяжелым. Со стороны Марокко были страсть, желание выиграть каждое единоборство.
Когда марокканцы начали проигрывать, они вели атакующие позиционные действия, особенно во втором тайме. У них были возможности для взятия ворот, но исполнительное мастерство французов не позволило это сделать, а в одной из контратак забили они второй мяч. На этом матч практически закончился. Сборная Франции практически во всех линиях укомплектована игроками высочайшего класса, уровня: оборона, полузащита, атака. В каждой линии есть свои лидеры. Мы увидели вчера рациональный футбол по стороны сборной Франции», — сказал Газзаев «СЭ».

Франция в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной. Игра пройдет в воскресенье, 18 декабря. Марокко в субботу, 17 декабря, встретится с Хорватией в матче за третье место. Оба матча начнутся в 18.00 (мск).

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
Валерий Газзаев
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