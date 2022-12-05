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Сегодня, 10:53

Мбаппе о «Золотом мяче»: «Моя единственная цель — победа на чемпионате мира»

Мбаппе рассказал о главной цели в этом сезоне
Руслан Минаев
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о целях на ЧМ-2022.

— Мотивирует ли вас на этом чемпионате мира мечта о «Золотом мяче»?

— Если честно, нет. Моя единственная цель — победа на чемпионате мира. Это моя мечта, это моя единственная мечта. Ради этого я приехал сюда. Но, конечно, я буду счастлив, если получу «Золотой мяч», — цитирует Мбаппе Onze Mondial.

В этом сезоне на счету 23-летнего форварда 19 голов в 20 матчах за «ПСЖ».

Франция обыграла Польшу (3:1) в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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