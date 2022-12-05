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Сегодня, 11:00

Китайская мафия использует последний чемпионат мира Месси для перепродажи билетов в пять раз дороже

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Китайская мафия перепродает в пять раз дороже номинальной стоимости билеты на матч четвертьфинала чемпионата мира-2022 Нидерланды — Аргентина, утверждает Mundo Deportivo.

По информации издания, представители китайской мафии пользуются тем, что текущее мировое первенство может стать заключительным для нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Перекупщики предлагают в последний раз насладиться игрой 35-летнего аргентинского футболиста в четвертьфинале по стоимости 4500 евро за билет. Также продавцы предлагают премиум-пакеты за 7500 евро.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Аргентины встретится в матче 1/4 финала турнира 9 декабря, начало — 22.00 мск.

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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