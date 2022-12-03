Гризманн — о матче с Польшей: «Нам нужно будет оставаться сосредоточенными с первой до последней секунды»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 с Польшей.

«Я думаю, мы были слишком расслаблены в матче со Швейцарией. Когда мы вели со счетом 3:1, то думали, что все кончено. В крупных турнирах понимаешь, что легких соперников не бывает, то же самое будет и с Польшей. Ничто никому не гарантировано, нам нужно будет оставаться сосредоточенными с первой до последней секунды», — сказал Гризманн на предматчевой пресс-конференции.

Матч между сборными Франции и Польшей пройдет 4 декабря и начнется в 18.00 по московскому времени.