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Сегодня, 14:04

Гризманн — о матче с Польшей: «Нам нужно будет оставаться сосредоточенными с первой до последней секунды»

Алина Савинова
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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 с Польшей.

«Я думаю, мы были слишком расслаблены в матче со Швейцарией. Когда мы вели со счетом 3:1, то думали, что все кончено. В крупных турнирах понимаешь, что легких соперников не бывает, то же самое будет и с Польшей. Ничто никому не гарантировано, нам нужно будет оставаться сосредоточенными с первой до последней секунды», — сказал Гризманн на предматчевой пресс-конференции.

Матч между сборными Франции и Польшей пройдет 4 декабря и начнется в 18.00 по московскому времени.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Антуан Гризманн
Чемпионат мира по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Франции по футболу
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