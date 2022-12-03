Бывший голкипер ЦСКА Чепчугов подвел итоги группового раунда ЧМ-2022

Экс-игрок ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал, что думает о групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре.

«На чемпионате мира в Катаре действительно происходят волшебные в своем роде чудеса. Фаворитами считались команды, которые претендовали на высокие места. Лично я предсказал только исход первого матча. Сложно делать прогнозы, поднять трофей может каждый. Удачи всем участникам», — сказал Чепчугов «РБ Спорт».

Сегодня, 3 декабря, стартует плей-офф турнира. В 18.00 мск сыграют Нидерланды и США, в 22.00 — Англия и Сенегал.