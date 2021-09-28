На матчах Арабского Кубка в Катаре будет работать Fan ID

Сегодня, 28 сентября, стартовала свободная продажа билетов на Арабский Кубок ФИФА, который пройдет в Катаре с 30 ноября по 18 декабря.

Сообщается, что на турнире будет действовать программа Fan ID — смарт-карта для идентификации болельщиков, которая позволит бесплатно пользоваться общественным транспортом в дни матчей.

«Проект Fan ID очень важен для нас, так как мы прилагаем все усилия, чтобы впечатления и пребывание болельщиков в Катаре были незабываемыми. Арабский Кубок ФИФА — прекрасная возможность протестировать и усовершенствовать все важные процессы, тщательно подготовиться к чемпионату мира. Это относится и к системе Fan ID, которую мы протестируем уже в этом году, — сказала Марьям Аль-Муфтах, директор инноваций и цифровых сервисов Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022», — говорится в официальном пресс-релизе.

Болельщики, планирующие посетить Арабский Кубок ФИФА, смогут подать заявку на Fan ID после оплаты и получения номера подтверждения билетов. Они продаются исключительно на сайте FIFA.com/tickets.