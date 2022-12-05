Мюллер заявил, что ему нужно время для оценки поражения сборной Германии на ЧМ-2022

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер отреагировал на вылет национальной команды с чемпионата мира в Катаре.

«Боль очень глубокая, чувствуется сильнее, чем обычно. Это была волна эмоций. Ожидание, амбиции, политика, поражение в первом матче, надежда после второй игры, затем, когда мы одержали первую победу на турнире, в этот же момент наша сборная покинула турнир. Противоречий больше, чем обычно. Этот чемпионат мира сложнее анализировать, чем другие соревнования. Как оценить результат? И главный вопрос в жизни: в чем причина? Несмотря на весь свой опыт побед и поражений, на этот раз мне потребуется время, чтобы оценить наш провал в перспективе. Большое спасибо всем, кто поддерживал нас как команду и лично меня в течение нескольких недель, даже в трудные моменты! До скорого», — написал Мюллер в своих соцсетях.

Сборная Германии обыграла Коста-Рику в матче 3-го тура группы Е ЧМ-2022, который прошел 1 декабря (4:2). По итогам 3 туров немцы заняли третье место в своей группе, набрав 4 очка, и не вышли в плей-офф турнира.