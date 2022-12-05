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Сегодня, 19:50

Мюллер заявил, что ему нужно время для оценки поражения сборной Германии на ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий сборной Германии Томас Мюллер отреагировал на вылет национальной команды с чемпионата мира в Катаре.

«Боль очень глубокая, чувствуется сильнее, чем обычно. Это была волна эмоций. Ожидание, амбиции, политика, поражение в первом матче, надежда после второй игры, затем, когда мы одержали первую победу на турнире, в этот же момент наша сборная покинула турнир. Противоречий больше, чем обычно. Этот чемпионат мира сложнее анализировать, чем другие соревнования. Как оценить результат? И главный вопрос в жизни: в чем причина? Несмотря на весь свой опыт побед и поражений, на этот раз мне потребуется время, чтобы оценить наш провал в перспективе. Большое спасибо всем, кто поддерживал нас как команду и лично меня в течение нескольких недель, даже в трудные моменты! До скорого», — написал Мюллер в своих соцсетях.

Сборная Германии обыграла Коста-Рику в матче 3-го тура группы Е ЧМ-2022, который прошел 1 декабря (4:2). По итогам 3 туров немцы заняли третье место в своей группе, набрав 4 очка, и не вышли в плей-офф турнира.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Томас Мюллер
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
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