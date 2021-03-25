«Мы подготовили план, и он сработал». Шевченко — о ничьей с Францией
05:13
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после ничьей с Францией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (1:1) признался, что план на игру сработал. Украинцы ни разу не пробили в створ ворот соперника.
«Мы подготовили план, и он сработал. Старались закрывать свободные зоны за спиной у защитников и закрыть лучших у сборной Франции. Нам это удалось!» — цитирует пресс-служба УЕФА Шевченко.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030762--france-vs-ukraine/?iv=true
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