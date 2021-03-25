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«Мы подготовили план, и он сработал». Шевченко — о ничьей с Францией

05:13

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после ничьей с Францией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (1:1) признался, что план на игру сработал. Украинцы ни разу не пробили в створ ворот соперника.

«Мы подготовили план, и он сработал. Старались закрывать свободные зоны за спиной у защитников и закрыть лучших у сборной Франции. Нам это удалось!» — цитирует пресс-служба УЕФА Шевченко.

Франция — Украина

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030762--france-vs-ukraine/?iv=true

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