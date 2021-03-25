Главный тренер сборной Азербайджана считает возможным попадание команды на ЧМ-2022
06:13
Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи прокомментировал поражение от Португалии (0:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022 и заявил, что его команда способна отобраться на мировое первенство.
«Я доволен и расстроен результатом одновременно. Мы пытались играть в наш футбол только во втором тайме. Никогда не говори «никогда», футбол — это и есть мечты. Считаю, что нам по силам выйти на чемпионат мира», — приводит официальный сайт УЕФА слова Де Бьязи.
Азербайджан выступает в одной отборочной группе с Сербией, Португалией, Люксембургом и Ирландией.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/european-qualifiers/match/2030765--portugal-vs-azerbaijan/
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