Ллорис считает, что Франции не хватило агрессии в матче с Украиной
04:58
Вратарь сборной Франции Юго Ллорис после ничьей против Украины в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (1:1) отметил, что команда недостаточно сделала для того, чтобы забить второй мяч.
«Мы должны были сделать больше, чтобы заслужить второй гол. Во втором тайме не хватало агрессии, к тому же мы не слишком решительно играли с мячом, и нам не повезло в эпизоде с пропущенным голом», — цитирует пресс-служба УЕФА Ллориса.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030762--france-vs-ukraine/?iv=true
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