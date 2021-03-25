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Ллорис считает, что Франции не хватило агрессии в матче с Украиной

04:58

Вратарь сборной Франции Юго Ллорис после ничьей против Украины в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (1:1) отметил, что команда недостаточно сделала для того, чтобы забить второй мяч.

«Мы должны были сделать больше, чтобы заслужить второй гол. Во втором тайме не хватало агрессии, к тому же мы не слишком решительно играли с мячом, и нам не повезло в эпизоде с пропущенным голом», — цитирует пресс-служба УЕФА Ллориса.

Франция — Украина

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030762--france-vs-ukraine/?iv=true

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