Ллорис считает, что Франции не хватило агрессии в матче с Украиной

Вратарь сборной Франции Юго Ллорис после ничьей против Украины в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (1:1) отметил, что команда недостаточно сделала для того, чтобы забить второй мяч.

«Мы должны были сделать больше, чтобы заслужить второй гол. Во втором тайме не хватало агрессии, к тому же мы не слишком решительно играли с мячом, и нам не повезло в эпизоде с пропущенным голом», — цитирует пресс-служба УЕФА Ллориса.