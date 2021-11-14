Депай лидирует в списке бомбардиров отборочного турнира ЧМ-2022. У него 11 голов в 9 матчах
Завершился предпоследний тур отборочного турнира ЧМ-2022.
Перед заключительными матчами список бомбардиров возглавляет форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай. На счету 27-летнего голландца 11 голов в 9 играх. Далее идут Эран Захави (Израиль), Роберт Левандовски (Польша) и Харри Кейн (Англия) — у всех по 8 мячей.
За сборную России по 3 мяча забили Александр Ерохин и Артем Дзюба.
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