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Упамекано — об игре против Кейна: «Уверен, мы решим этот вопрос. У нас есть футболисты «Тоттенхэма»

Упамекано уверен, что защита Франции остановит Кейна
Руслан Минаев
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Защитник сборной Франции Дайо Упамекано ответил на вопрос о том, как действовать против нападающего сборной Англии Харри Кейна.

«Я уверен, что мы решим этот вопрос. У нас есть футболисты из «Тоттенхэма». Я знаю, как Кейн играет. Он нападающий, который ищет мяч и может очень быстро бежать, поэтому мы должны быть начеку», — сказал Упамекано перед матчем.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 между Францией и Англией состоится 10 декабря. Начало — в 22.00 мск.

Гарри Кейн
Дайот Упамекано
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная Франции по футболу
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