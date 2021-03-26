Ибрагимович назвал себя королем Швеции

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович после матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Грузией (1:0) провозгласил себя новым королем страны. 39-летний швед отметился голевой передачей. Эта встреча стала для него первой с 2016 года за национальную команду.

«Карл XVII Густав», — написал Ибрагимович в Instagram.

Напомним, действующим королем Швеции является Карл XVI Густав, который вступил на трон в 1973 году.