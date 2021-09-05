Сборная Аргентины покинула поле через несколько минут после начала матча отборочного цикла чемпионата мира 2022 против команды Бразилии.

Встреча была прервана из-за нарушения протокола по коронавирусу.

Ранее Бразильское агентство санитарного надзора (Anvisa) сообщило, что четыре игрока сборной Аргентины обязаны отбыть карантин перед матчем. Anvisa отметило, что после встречи с представителями органов здравоохранения и проверки паспортов было подтверждено, что спортсмены не выполнили требование, которое предусматривает, что иностранным путешественникам, которые проехали в течение последних 14 дней через Великобританию, ЮАР, Северную Ирландию или Индию, запрещен въезд в Бразилию.

Поэтому прямо во время матча на поле появились представители этой организации и потребовали убрать некоторых игроков основного состав сборной Аргентины с поля.

Лидеры бразильской и аргентинской команды Неймар и Лионель Месси соответственно практически идентично отреагировали на фарс, происходящий на поле.