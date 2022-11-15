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Сегодня, 02:43

Месси: «В футболе становится все больше тактики, любая команда может создать проблемы сопернику»

Сергей Разин
корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о развитии футбола.

«Футбол значительно изменился. Теперь сложнее найти игрока, который выделялся бы. С детства тебя учат играть определенным образом. В футболе становится все больше тактики, и любая команда может создать проблемы сопернику, даже не обладая выдающимися футболистами, за счет тактики», — приводит слова Месси Universo Valdano.

Сборная Аргентины в группе ЧМ-2022 сыграет с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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