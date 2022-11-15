Месси: «В футболе становится все больше тактики, любая команда может создать проблемы сопернику»

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о развитии футбола.

«Футбол значительно изменился. Теперь сложнее найти игрока, который выделялся бы. С детства тебя учат играть определенным образом. В футболе становится все больше тактики, и любая команда может создать проблемы сопернику, даже не обладая выдающимися футболистами, за счет тактики», — приводит слова Месси Universo Valdano.

Сборная Аргентины в группе ЧМ-2022 сыграет с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.