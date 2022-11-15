Роналду: «Стремимся к единой цели — осуществить мечту всех португальцев»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фотографию с тренировки национальной команды.

«Полная и абсолютная сосредоточенность на работе сборной Португалии. Единая команда, которая стремится к единой цели — осуществить мечту всех португальцев», — написал Роналду в Twitter.

Сборная Португалии в группе ЧМ-2022 сыграет с Ганой (24 ноября), Уругваем (28 ноября) и Южной Кореей (2 декабря).