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Роналду: «Стремимся к единой цели — осуществить мечту всех португальцев»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фотографию с тренировки национальной команды.

«Полная и абсолютная сосредоточенность на работе сборной Португалии. Единая команда, которая стремится к единой цели — осуществить мечту всех португальцев», — написал Роналду в Twitter.

Сборная Португалии в группе ЧМ-2022 сыграет с Ганой (24 ноября), Уругваем (28 ноября) и Южной Кореей (2 декабря).

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
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