Роналду: «Стремимся к единой цели — осуществить мечту всех португальцев»
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фотографию с тренировки национальной команды.
«Полная и абсолютная сосредоточенность на работе сборной Португалии. Единая команда, которая стремится к единой цели — осуществить мечту всех португальцев», — написал Роналду в Twitter.
Сборная Португалии в группе ЧМ-2022 сыграет с Ганой (24 ноября), Уругваем (28 ноября) и Южной Кореей (2 декабря).
Foco total e absoluto nos trabalhos da Selec??o Nacional. Grupo unido, rumo a um s? objectivo: realizar o sonho de todos os portugueses! pic.twitter.com/iu2qlJvb62— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 14, 2022
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