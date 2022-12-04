Месси установил рекорд чемпионатов мира по количеству наград «Лучший игрок матча»

Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси установил рекорд по количеству наград «Лучший игрок матча» за всю историю мировых первенств, сообщает Squawka.3 декабря в 1/8 финала чемпионата мира-2022 аргентинцы обыграли Австралию со счетом 2:1.

Лучшим игроком матча был признан Месси, который по ходу встречи отметился забитым голом. Данная награда стала восьмой в карьере аргентинца, никто в истории чемпионата мира не получал столько подобных наград .

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в 1/4 турнира против Нидерландов 9 декабря, начало — 22.00 мск.