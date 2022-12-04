Кассано считает, что сборной Бельгии чего-то не хватило для победы на ЧМ-2022

Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано признался, что не был удивлен вылетом сборной Бельгии с ЧМ-2022 в Катаре.

«Провал Бельгии был предсказуем, даже когда они были на пике, им чего-то не хватало, пять-шесть лет тому назад. Мне кажется, там появились проблемы в раздевалке, да и Лукаку оказался не в лучшей форме», — цитирует Кассано fcinter1908.it.

Бельгия набрала третье место в группе, набрав 4 очка в трех турах. Команда не вышла в плей-офф ЧМ-2022.