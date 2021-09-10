Месси сравнялся с Пеле по голам за сборные

Сборная Аргентина открыла счет в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Боливии. На 14-й минуте нападающий Лионель Месси забил с передачи Леандро Паредеса.

Как сообщает Opta, Месси сравнялся с легендарным бразильцем Пеле по количеству голов за национальные команды. У обоих теперь по 77 забитых мячей, что является самым высоким показателем среди всех южноамериканских игроков в истории международного мужского футбола.