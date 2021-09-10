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Колумбиец Рафаэль Борре допустил феноменальный промах в матче с Чили. Видео

03:01
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Сборная Колумбии забила два гола в ворота Чили в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. На 28-й минуте встречи нападающий Рафаэль Борре имел шанс увеличить преимущество колумбийцев.

Мигель Борха, оформивший дубль, вышел один на один с вратарем и сделал передачу на партнера. Борре с нескольких метров пробил в штангу, после чего мяч отскочил к футболисту, но тот не смог его обработать.

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Евгений Козинов все материалы автора

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