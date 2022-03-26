Форвард сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Венесуэлы (3:0).

«Я ожидал от болельщиков этого единства с командой. Я был счастлив в сборной долгое время, еще до того, как выиграл Кубок Америки. Люди показывают мне, что любят меня, и я им благодарен. После чемпионата мира мне придется многое переосмыслить. Мы старались двигаться быстро, Венесуэла была глубоко в обороне. В первом тайме у нас были моменты, но во втором они открылись еще больше», — приводит слова Месси официальный сайт национальной команды.

Аргентина с 38 очками занимает второе место в группе Южной Америки, гарантировав себе выход на ЧМ-2022. Венесуэла с 10 очками — на последней строчке.