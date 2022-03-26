Аргентина разгромила Венесуэлу. Месси забил гол
Аргентина разгромила Венесуэлу в отборе ЧМ-2022
Сборная Аргентина обыграла Венесуэлу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 3:0. Аргентинцы одержали третью победу подряд.
Голами отметились Николас Гонсалес, Анхель Ди Мария и Лионель Месси.
Аргентинцы ранее уже гарантировали себе участие в финальной стадии чемпионата мира-2022. Они набрали 38 очков и идут на втором месте в таблице, проигрывая 4 очка бразильцам.
Чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. На турнире выступят 32 сборные.
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