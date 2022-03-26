Аргентина разгромила Венесуэлу. Месси забил гол

Сборная Аргентина обыграла Венесуэлу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 3:0. Аргентинцы одержали третью победу подряд.

Голами отметились Николас Гонсалес, Анхель Ди Мария и Лионель Месси.

Аргентинцы ранее уже гарантировали себе участие в финальной стадии чемпионата мира-2022. Они набрали 38 очков и идут на втором месте в таблице, проигрывая 4 очка бразильцам.

Чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. На турнире выступят 32 сборные.