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Сегодня, 04:33

Аргентина разгромила Венесуэлу. Месси забил гол

Аргентина разгромила Венесуэлу в отборе ЧМ-2022
Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Аргентина обыграла Венесуэлу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 3:0. Аргентинцы одержали третью победу подряд.

Голами отметились Николас Гонсалес, Анхель Ди Мария и Лионель Месси.

Аргентинцы ранее уже гарантировали себе участие в финальной стадии чемпионата мира-2022. Они набрали 38 очков и идут на втором месте в таблице, проигрывая 4 очка бразильцам.

Чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. На турнире выступят 32 сборные.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
26 мар, 02:30. Alberto J. Armando (La Bombonera) (Буэнос-Айрес)
Аргентина
3:0
Венесуэла
Голы
Гонсалес, 35 (1:0), Ди Мария, 79 (2:0), Месси, 82 (3:0)
Аргентина
Армани Тальяфико Пеццела Молина Отаменди Паредес (Родригес, 88) де Пауль Макаллистер (Ди Мария, 70) Месси Гонсалес Корреа (Корреа, 64)
Венесуэла
Фариньес Феррареси Макун Чансельор Росалес Наварро (Мурильо, 46) Эррера (Мачис, 77) Кассерес (Гонсалес, 62) Мартинес Мартинес (Аристегьета, 62) Рондон (Саварино, 84)
Предупреждения
Наварро 12’, Чансельор 67’, Эррера 69’, Росалес 71’
Судьи
Ортега (Перу)

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