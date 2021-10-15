Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси остался недоволен работой бразильского судьи Вилтона Сампайо на матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Перу (1:0), сообщает Marca.

По информации источника, 34-летний аргентинец считает, что по ходу встречи Сампайо принял ряд спорных решений в пользу перуацнев. После игры Месси сказал в адрес бразильского судьи: «Всякий раз, когда этот арбитр судит наши игры, он делает похожие вещи. Кажется, он делает это специально».

Отметим, что игроки сборной Аргентины неоднократно жаловались на предвзятость бразильца. После четвертьфинальной игры Кубка Америки-2021 года против Эквадора (3:0) представители аргентинской сборной также остались недовольны судьей, который, по их мнению, принял ряд спорных решений.