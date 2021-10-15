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«Играть три матча в Южной Америке утомительно». Скалони о победе сборной Аргентины над Перу

Скалони прокомментировал победу сборной Аргентины в матче с Перу
06:23
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Перу (1:0).

«Сегодня была заметна усталость, играть три матча в Южной Америке утомительно. Мы пошли вперед и набрали очки, чего мы и хотели. Не думаю, что Аргентина осталась довольна результатом. Перу играет хорошо, это очень сложный соперник. Я считаю, что, помимо пенальти, мы контролировали игру. Это был очень важный матч, поэтому у нас было напряжение», — приводит слова Скалони Twitter национальной команды.

После этого матча Аргентина с 25 очками занимает второе место в группе Южной Америки, Перу с 11 очками — на предпоследнем месте.

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Сергей Разин все материалы автора
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