«Играть три матча в Южной Америке утомительно». Скалони о победе сборной Аргентины над Перу

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Перу (1:0).

«Сегодня была заметна усталость, играть три матча в Южной Америке утомительно. Мы пошли вперед и набрали очки, чего мы и хотели. Не думаю, что Аргентина осталась довольна результатом. Перу играет хорошо, это очень сложный соперник. Я считаю, что, помимо пенальти, мы контролировали игру. Это был очень важный матч, поэтому у нас было напряжение», — приводит слова Скалони Twitter национальной команды.

После этого матча Аргентина с 25 очками занимает второе место в группе Южной Америки, Перу с 11 очками — на предпоследнем месте.