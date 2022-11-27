Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 15:28

Бензема получит золотую медаль чемпионата мира-2022, если сборная Франции выиграет турнир

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема получит золотую медаль чемпионата мира-2022 в Катаре, если французы выиграют мировое первенство, сообщает RMC Sport.

Французский форвард получил травму на тренировке национальной команды при подготовке к началу чемпионата мира-2022 в Катаре. Футболист был вынужден покинуть расположение сборной.

В ФИФА заявили, что Бензема еще числится в составе команды, поскольку главный тренер французов Дидье Дешам решил не вызывать нового игрока на замену травмированному нападающему. Поэтому в случае победы сборной Франции на турнире ей вручат комплект из 26 медалей, которые распределит между игроками Федерация футбола Франции.

Чемпионат мира-2022 в Катаре завершится 18 декабря. Сборная Франции играет в группе D против Дании, Туниса и Австралии. По итогам двух встреч французы занимают первое место, набрав 6 очков. Следующий матч команды пройдет 30 ноября против сборной Туниса, начало — 18.00 мск.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 0
Спартак 0
1-й тайм

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Карим Бензема
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
3
2
Читайте также
«Это унизительно! Сотрудники стадиона раздели нас догола». Мировые СМИ — о курьезах ЧМ-2022
Месси вытащил команду из пропасти. Но для фаворита игра Аргентины ужасна
ВКС России уничтожили более ста наемников «иностранного легиона» в ДНР
Захарова обозвала «уродцем» латвийского депутата Кирштейнса
СМИ сообщили новую возможную причину смерти Елизаветы II
Как спасают деревья в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Япония — Коста-Рика: видеообзор матча чемпионата мира-2022
ЧМ-2022: Коста-Рика победила Японию, Бельгия против Марокко и матч дня Испания — Германия. Онлайн-трансляция 27 ноября
Мората о Луисе Энрике: «Вся страна была против меня, а он помог и защитил меня»
Длинноногая израильская модель приехала в Катар поддержать вратаря Бельгии: как выглядит подруга Тибо Куртуа
Коста-Рику не сломали 0:7 от Испании. Обыграли Японию и сохраняют шансы на плей-офф
Бельгия — Марокко: стартовые составы на матч чемпионата мира-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе сфотографировался с дочерью Трампа и расписался на футболках для ее детей после победы над Данией

Мората о Луисе Энрике: «Вся страна была против меня, а он помог и защитил меня»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости