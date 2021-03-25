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Матч отбора ЧМ-2022 Албания — Англия может не состояться

21:34
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Матч второго тура отбора ЧМ-2022 в группе I между сборными Албании и Англии может не состояться, сообщает Sky Sports 25 марта.

По данным источника, полиция Тираны обратилась в Федерацию футбола Албании, заявив, что не может гарантировать безопасность участников встречи. На данный момент местная федерация пытается сделать все возможное, чтобы встреча состоялась.

Матч Албания — Англия запланирован на воскресенье, 28 марта. Начало — в 20.00 (мск).

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