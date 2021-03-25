Ибрагимович, Классон и Олссон выйдут в стартовом составе Швеции на матч против Грузии

Стал известен состав сборной Швеции на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Грузии.

С первых минут на поле появится 36-летний форвард Златан Ибрагимович, который не выступал за национальную команду с 2016 года. Также в стартовом составе выйдут полузащитники «Краснодара» Виктор Классон и Кристоффер Олссон.