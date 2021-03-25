Ибрагимович, Классон и Олссон выйдут в стартовом составе Швеции на матч против Грузии
21:51
Стал известен состав сборной Швеции на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Грузии.
С первых минут на поле появится 36-летний форвард Златан Ибрагимович, который не выступал за национальную команду с 2016 года. Также в стартовом составе выйдут полузащитники «Краснодара» Виктор Классон и Кристоффер Олссон.
?rets f?rsta startelva! ? ?R NI TAGGADE P? VM-KVAL!? ?— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 25, 2021
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