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Сегодня, 13:15

Масалитин — о победе Японии над Испанией: «У японцев на генетическом уровне заложено терпение»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Владимир Масалитин объяснил, за счет чего сборная Японии одержала победу над Испанией в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2022 (2:1).

«У японцев на генетическом уровне заложено терпение. Они с немцами и испанцами героически стояли, не давая ничего сделать сопернику. Японцы хорошо физически подготовлены, они здорово убегали в контратаки. Не каждая команда сможет так терпеть», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Япония набрала 6 очков в трех встречах и вышла в плей-офф чемпионата мира-2022 с первого места. В 1/8 турнира команда сыграет против Хорватии.

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Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/02/19175197.shtml
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Японии по футболу
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