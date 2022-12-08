Агент Барбоза считает, что Роналду не примет решения о продолжении карьеры до завершения ЧМ-2022

Агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» высказался о будущем нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

По информации журналиста Фабрицио Романо, до окончания ЧМ-2022 Роналду не будет подписывать никаких контрактов. Предложение от «Аль-Насра» остается в силе — 200 миллионов евро в год до 2025 года. Но между сторонами ничего не согласовано.

«Роналду имеет предложения от клубов из Европы? К сожалению, это совсем не так. Если бы так было, он бы никогда не рассматривал предложения от Саудовской Аравии. Он не будет принимать никакого решения о продолжении карьеры, потому что есть мысли, что Португалия может успешно выступить на чемпионате мира. А он в этой команде может играть какую-то роль. От этого он может что-то заработать на рынке. Хотя, к сожалению, последний матч показал противоположное», — сказал Барбоза «СЭ».

Ранее сообщалось, что 37-летний футболист не согласился на переход в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, так как ищет клуб в Европе. В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент является свободным агентом.