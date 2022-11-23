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Сегодня, 11:30

Марокко — Хорватия: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Футболисты сборной Хорватии.
Фото Reuters

В среду, 23 ноября, сборная Марокко сыграет против Хорватии в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Аль-Байт» и начнется в 13.00 по московскому времени.

Это будет первая очная встреча команд в истории.

Чемпионат мира-2022: матчи 23&nbsp;ноября. ЧМ-2022: старт Хорватии, Германии, Испании и Бельгии. Онлайн-трансляция 23 ноября

Сборные играют в группе F вместе с такими сборными, как Бельгия и Канада.

Следить за матчем Марокко — Хорватия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира. Группа F
23 нояб, 13:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Марокко
Хорватия

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке

Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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