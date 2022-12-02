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Сегодня, 21:27

Николич: «У Сербии есть долг перед этой Швейцарией! Очень жду победы!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными Сербии и Швейцарии.

«Жду только победы от Сербии! У нас хорошая сборная! У нас есть долг перед этой Швейцарией, который сохраняется с чемпионата мира в России. За эти 4 года команда стала старше, опытнее. Очень жду эту игру! Критики говорят, что у Сербии нет характера? Давайте посмотрим. Мне кажется, это неправда. Я уверен в нашей победе», — сказал Николич «СЭ».

Чемпионат мира. Группа G
02 дек, 22:00. Stadium 974 (Доха)
Сербия
Швейцария

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Сербии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Марко Николич
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