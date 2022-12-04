Маркизио раскритиковал сборную Аргентины за игру с Австралией

Бывший итальянский футболист Клаудио Маркизио прокомментировал игру сборной Аргентины в матче против Австралии в 1/8 финала чемпионата мира. Он считает, что команда редко била по воротам.

«Сборная часто полагается на одного Месси — да, он великолепный игрок, но нельзя все время рассчитывать на его дар. Вратарь Эмилиано Мартинес несколько раз спас аргентинцев, и если бы не он, то Австралия вполне могла перевести игру в дополнительное время», — цитирует TMW итальянца.