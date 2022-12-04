Сабалета: «Месси творит магию»

Пабло Сабалета прокомментировал игру Месси в матче Аргентины против Австралии

Бывший игрок сборной Аргентины Пабло Сабалета отреагировал на игру аргентинского форварда Лионеля Месси в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Австралии (2:1). В этой встрече он отметился голом.

«Месси творит магию, и видно, что фанам это нравится. Когда он на поле, любой команде становится намного легче», — заявил Сабалета BBC One.

Сборная Аргентины вышла в 1/4 финала ЧМ-2022 на команду Нидерландов. Игра пройдет 9 декабря, начало — в 22.00 мск.