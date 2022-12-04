Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 06:37

Сабалета: «Месси творит магию»

Пабло Сабалета прокомментировал игру Месси в матче Аргентины против Австралии
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший игрок сборной Аргентины Пабло Сабалета отреагировал на игру аргентинского форварда Лионеля Месси в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Австралии (2:1). В этой встрече он отметился голом.

«Месси творит магию, и видно, что фанам это нравится. Когда он на поле, любой команде становится намного легче», — заявил Сабалета BBC One.

Сборная Аргентины вышла в 1/4 финала ЧМ-2022 на команду Нидерландов. Игра пройдет 9 декабря, начало — в 22.00 мск.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
1
Читайте также
Гол Франции отменили после игры, решающий мяч Японии «из аута» и вылет Германии: события групп ЧМ-2022
Денис Казанский: три дня в Катаре — фейковые болельщики, метро и пиво за 1200 рублей
Британский политик назвал выстрелом себе в ногу введение G7 потолка на нефть РФ
Пользователи Twitter высмеяли фото экс-депутата рады в военной форме
Захарова ответила на слова Нуланд об ударах по украинской энергосистеме
Как заработать на своих хобби
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
Маркизио раскритиковал сборную Аргентины за игру с Австралией
Кейн встал на защиту тренера сборной Англии Саутгейта
Арнольд: «Нужно, чтобы государство вкладывало деньги в развитие футбола в Австралии»
Молина — о Месси: «У нас все еще есть этот туз в рукаве»
Скалони: «Заслуживали выиграть спокойно, но в итоге пришлось понервничать в концовке»
Месси повторил рекорд Марадоны на чемпионатах мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ширер восхитился игрой Лионеля Месси

Маркизио раскритиковал сборную Аргентины за игру с Австралией
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости