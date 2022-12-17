Лука Модрич заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной Хорватии

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что пока не собирается завершать карьеру в национальной команде.

«Мы сделали что-то действительно важное для хорватского футбола.

Конечно, хотели золота, опять были близки. Но мы можем гордиться своей игрой и возвращаемся в Хорватию победителями.

Хорватия — это не чудо, которое случается каждые 20 лет. Я не могу сейчас назвать нас темной лошадкой. Мы можем по праву считаться силой в мировом футболе.

У нашего футбола светлое будущее. Я прошел через все и вся. Я продолжу играть за Хорватию в Лиге наций. После этого посмотрим, как действовать», — сказал Модрич Index.hr.

18.12.2022 | Аргентина - Франция

Сборная Хорватии со счетом 2:1 победила команду Марокко в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре.

Сборная Хорватии во второй раз подряд стала призером чемпионата мира, на турнире 2018 года в России подопечные Златко Далича дошли до финала, в котором проиграли команде Франции (2:4).