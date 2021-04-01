Луис Энрике застрял в лифте и пропустил начало матча с Косово

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике перед матчем отборочного тура ЧМ-2022 с Косово застрял в лифте и пропустил первые минуты игры, сообщает ESPN.

По данным источника, специалист и несколько его ассистентов на час застряли в лифте в отеле, где проживала команда.

Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу сборной Испании. Голами отметились Даниэль Ольмо и Ферран Торрес и Жерар Морено.