Луис Энрике застрял в лифте и пропустил начало матча с Косово
19:33
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике перед матчем отборочного тура ЧМ-2022 с Косово застрял в лифте и пропустил первые минуты игры, сообщает ESPN.
По данным источника, специалист и несколько его ассистентов на час застряли в лифте в отеле, где проживала команда.
Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу сборной Испании. Голами отметились Даниэль Ольмо и Ферран Торрес и Жерар Морено.
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