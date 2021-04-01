Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Луис Энрике застрял в лифте и пропустил начало матча с Косово

19:33

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике перед матчем отборочного тура ЧМ-2022 с Косово застрял в лифте и пропустил первые минуты игры, сообщает ESPN.

По данным источника, специалист и несколько его ассистентов на час застряли в лифте в отеле, где проживала команда.

Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу сборной Испании. Голами отметились Даниэль Ольмо и Ферран Торрес и Жерар Морено.

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...