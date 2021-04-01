Клинсманн посоветовал игрокам сборной Германии отсидеться дома после поражения от Северной Македонии

Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн прокомментировал результат матча команды против сборной Северной Македонии (1:2).

«Фанаты освистывали бы команду, пока она бы не ушла, никаких сомнений в этом у меня нет. Представьте себе, что вы играете отборочный матч на чемпионат мира при 60-80 тысячах фанатов и проигрываете Северной Македонии. Когда с такой топ-сборной, как Германия, происходит нечто в таком духе, люди быстро дают понять масштаб произошедшего.

Готов поспорить, что сегодня ни один из футболистов сборной не пойдет в магазин – иначе он чего только не услышит! Так что лучше отсидеться дома пару дней и лишь потом уже выходить», – цитирует Клинсманна ESPN.

В матче отбора ЧМ-2022 Германия проиграла Северной Македонии со счетом 1:2. Теперь Германия и Македония имеют по 6 очков и занимают 3-е и 2-е места в группе J, Армения лидирует с 9 очками.