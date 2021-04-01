Клинсманн посоветовал игрокам сборной Германии отсидеться дома после поражения от Северной Македонии
Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн прокомментировал результат матча команды против сборной Северной Македонии (1:2).
«Фанаты освистывали бы команду, пока она бы не ушла, никаких сомнений в этом у меня нет. Представьте себе, что вы играете отборочный матч на чемпионат мира при 60-80 тысячах фанатов и проигрываете Северной Македонии. Когда с такой топ-сборной, как Германия, происходит нечто в таком духе, люди быстро дают понять масштаб произошедшего.
Готов поспорить, что сегодня ни один из футболистов сборной не пойдет в магазин – иначе он чего только не услышит! Так что лучше отсидеться дома пару дней и лишь потом уже выходить», – цитирует Клинсманна ESPN.
В матче отбора ЧМ-2022 Германия проиграла Северной Македонии со счетом 1:2. Теперь Германия и Македония имеют по 6 очков и занимают 3-е и 2-е места в группе J, Армения лидирует с 9 очками.
Дополнительная информация:
https://www.espn.co.uk/football/germany-ger/story/4350003/klinsmann-warns-germany-stars-you-better-hide-at-home-after-shock-wcq-defeat?device=featurephone
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