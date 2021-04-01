Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Пандев назвал чудом победу Северной Македонии над Германией

16:38
Теги:

Нападающий сборной Северной Македонии Горан Пандев прокомментировал победу национальной команды над Германией (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Иногда в футболе случаются чудеса. Храбрых сопровождает счастье. Наша команда заслуживает большого уважения за труд, пот и отдачу», — написал у себя в Instagram Пандев.

Публикация от Goran Pandev (@goranpandev19)

Пандев стал автором одного из двух забитых мячей в ворота немецкой сборной.

Северная Македония занимает второе место в своей группе отборочного турнира ЧМ-2022 с 6 очками в 3 матчах. Германия идет на третьей строчке с 6 очками, уступая македонцам по дополнительным показателям.

Германия — Македония

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...