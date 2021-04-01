Пандев назвал чудом победу Северной Македонии над Германией
16:38
Нападающий сборной Северной Македонии Горан Пандев прокомментировал победу национальной команды над Германией (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
«Иногда в футболе случаются чудеса. Храбрых сопровождает счастье. Наша команда заслуживает большого уважения за труд, пот и отдачу», — написал у себя в Instagram Пандев.
Пандев стал автором одного из двух забитых мячей в ворота немецкой сборной.
Северная Македония занимает второе место в своей группе отборочного турнира ЧМ-2022 с 6 очками в 3 матчах. Германия идет на третьей строчке с 6 очками, уступая македонцам по дополнительным показателям.
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