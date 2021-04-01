Пандев назвал чудом победу Северной Македонии над Германией

Нападающий сборной Северной Македонии Горан Пандев прокомментировал победу национальной команды над Германией (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Иногда в футболе случаются чудеса. Храбрых сопровождает счастье. Наша команда заслуживает большого уважения за труд, пот и отдачу», — написал у себя в Instagram Пандев.

Пандев стал автором одного из двух забитых мячей в ворота немецкой сборной.

Северная Македония занимает второе место в своей группе отборочного турнира ЧМ-2022 с 6 очками в 3 матчах. Германия идет на третьей строчке с 6 очками, уступая македонцам по дополнительным показателям.