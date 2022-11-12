Бензема: «Обещаю, что буду в хорошей форме к старту ЧМ-2022»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема заверил, что успеет полностью восстановиться после повреждения к началу чемпионата мира в Катаре.

«У меня был небольшой дискомфорт, ничего серьезного. Но до 22 ноября еще достаточно времени. Обещаю, что буду в хорошей форме.

У меня будет день рождения сразу после финального противостояния, так что лучший подарок для себя я уже выбрал. Однако каждый новый матч на турнире будет словно финалом для нас. У нас очень сложная группа, поэтому мы будем продвигаться постепенно», — цитирует футболиста Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Бензема не успеет восстановиться и пропустит первую игру на ЧМ-2022 с Австралией, которая пройдет 22 ноября.

На групповой стадии ЧМ-2022 Франция сыграет против сборных Австралии, Туниса и Дании.