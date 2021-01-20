Ловрен оценил шансы Хорватии и России в отборочной группе ЧМ-2022
Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о том, что думает о жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Напомним, что сборные России и Хорватии оказались в одной группе.
— Хорватия и Россия сыграют в одной отборочной группе чемпионата мира...
— ...И я знал, что нам попадется Россия! Честно, — подчеркнул Ловрен. — Вы, кстати, обратили внимание на флаги в группе? Славянские! Просто невероятно. Я рад, что сыграю против одноклубников. Считаю, что для сборной России это хорошая группа, сложная. Но, думаю, на бумаге мы фавориты и должны показать это на поле.
— После отборочного турнира Евро-2008, когда Хорватия в последнем туре подарила путевку России, многие говорили о долге. На чемпионате мира Россия уступила вам. Мы в расчете?
— Мы открываем новую страницу наших отношений. Для нас важно попасть на чемпионат мира, особенно для Модрича. Мы должны помочь Луке. Естественно, Хорватия нацелена на первое место, но, думаю, и Россия может выйти на чемпионат мира.
(Гоша Чернов)
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