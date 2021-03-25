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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Митрович повторил рекорд по числу голов за сборную Сербии

13:28
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Нападающий сборной Сербии Александр Митрович повторил рекорд форварда Степана Бобека в матче 1-го тура отбора на ЧМ-2022 с Ирландией (3:2).

Футболист вышел на поле на 63-й минуте и забил два гола, принеся своей команде победу. Эти голы стали для Митровича 37-м и 38-м за сборную Сербии. Он повторил рекорд Степана Бобека, державшийся с середины 50-х годов прошлого века. Теперь оба игрока делят первую строчку.

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