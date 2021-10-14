Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Некоторые венгерские фанаты получат запрет на посещение стадионов после инцидента на «Уэмбли»

14 октября, 23:42
Теги:

Венгерская федерация футбола намерена наложить запрет на посещение стадионов на фанатов сборной Венгрии, которые спровоцировали конфликт с полицией на стадионе «Уэмбли» во время гостевого матча отборочного турнира ЧМ-2022 (1:1), сообщает L'Equipe.

Несколько нарушителей правопорядка уже были выявлены. Они получили запрет на посещение стадионов на два года. При этом поиски других участников конфликта продолжаются.

Фанаты сборной Венгрии освистали игроков английской команды, преклонивших колено в рамках акции BLM, а затем вступили в конфликт с полицейскими на стадионе. В ходе столкновения полиция использовала дубинки, чтобы сдержать толпу. Позже стало известно об одном аресте.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
Банки стали вводить комиссии за «стягивание» денег
4
1