Некоторые венгерские фанаты получат запрет на посещение стадионов после инцидента на «Уэмбли»

Венгерская федерация футбола намерена наложить запрет на посещение стадионов на фанатов сборной Венгрии, которые спровоцировали конфликт с полицией на стадионе «Уэмбли» во время гостевого матча отборочного турнира ЧМ-2022 (1:1), сообщает L'Equipe.

Несколько нарушителей правопорядка уже были выявлены. Они получили запрет на посещение стадионов на два года. При этом поиски других участников конфликта продолжаются.

Фанаты сборной Венгрии освистали игроков английской команды, преклонивших колено в рамках акции BLM, а затем вступили в конфликт с полицейскими на стадионе. В ходе столкновения полиция использовала дубинки, чтобы сдержать толпу. Позже стало известно об одном аресте.