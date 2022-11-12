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12 ноября, 11:22

Главный тренер сборной Испании сравнил Бускетса с Надалем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике поделился мнением об опорном хавбеке «Барселоны» Серхио Бускетсе и сравнил его с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем.

«Моя цель — убедить Бускетса сыграть еще на одном чемпионате мира. Я не шучу, я уже сказал ему. Это похоже на Рафу Надаля. Есть ли какие-либо сомнения в том, что он был и остается лучшим в истории наряду с Федерером и Джоковичем? Если нам удастся сыграть на чемпионате мира так, как мы хотим, контролировать мяч на половине соперника, то Бускетс станет своего рода Рафой Надалем, который является первым в мире», — приводит слова Энрике на пресс-конференции.

34-летний Бускетс дебютировал за национальную команду в апреле 2009 года и провел за нее 139 матчей, забил два мяча и отдал девять результативных передач.

На ЧМ-2022 сборная Испании сыграет в группе Е против Германии, Японии и Коста-Рики. Первый матч испанцы проведут против Коста-Рики 23 ноября.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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Серхио Бускетс
Футбол
Сборная Испании по футболу
Луис Энрике
Рафаэль Надаль
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