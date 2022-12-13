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Сегодня, 14:07

Леандро Фернандес считает, что в матче Аргентина — Хорватия будет захватывающая битва за финал

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского «Динамо», аргентинец Леандро Фернандес поделился ожиданиями перед матчем между сборными Аргентины и Хорватии в полуфинале чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Ожидания полуфинала такие же, как и перед каждым матчем чемпионата мира. Мы, аргентинская футбольный нация, всегда верим в нашу команду! Все надеются, что Аргентина может победить, но недооценивать Хорватию не стоит. Нашим игрокам надо уважать такого соперника. Будет захватывающая битва за финал. Лучше ли Месси Роналду на данный момент? Лионелю не нужно никому ничего доказывать. Месси и Криро — лучшие игроки в истории. Они были на самом высоком уровне в течение последних 20 лет. Ни один другой игрок в истории футбола не продержался так долго на таком высочайшем уровне и был лучшим, как эти два гения», — приводит слова Фернандеса Sport24.

13 декабря сборная Хорватии встретится с Аргентиной. Начало — в 22.00 (мск).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-13-leandro-fernandes-o-matche-argentiny-i-khorvatii-budet-zakhvatyvayushchaya-bitva-za-final

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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