Леандро Фернандес считает, что в матче Аргентина — Хорватия будет захватывающая битва за финал

Бывший футболист московского «Динамо», аргентинец Леандро Фернандес поделился ожиданиями перед матчем между сборными Аргентины и Хорватии в полуфинале чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Ожидания полуфинала такие же, как и перед каждым матчем чемпионата мира. Мы, аргентинская футбольный нация, всегда верим в нашу команду! Все надеются, что Аргентина может победить, но недооценивать Хорватию не стоит. Нашим игрокам надо уважать такого соперника. Будет захватывающая битва за финал. Лучше ли Месси Роналду на данный момент? Лионелю не нужно никому ничего доказывать. Месси и Криро — лучшие игроки в истории. Они были на самом высоком уровне в течение последних 20 лет. Ни один другой игрок в истории футбола не продержался так долго на таком высочайшем уровне и был лучшим, как эти два гения», — приводит слова Фернандеса Sport24.

13 декабря сборная Хорватии встретится с Аргентиной. Начало — в 22.00 (мск).